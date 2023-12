Rapina in un centro scommesse | fermato 27enne di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, intorno alle 19 di ieri, in unin via Nuova Calore a. Un uomo, dopo aver minacciato e strattonato una commessa, ha portato via una somma in denaro di circa 75 euro. L'uomo è poi fuggito nonostante la commessa avesse tentato di ostacolarlo. A quel punto la donna ha chiamato il 113. Gli agenti della Volante sono subiti intervenuti e hanno bloccato l'uomo, undi, a poca distanza dall'attività commerciale. Il giovane è stato condotto nella Casa Circondariale di Capodimonte.