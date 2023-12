Randy Orton | “Resterò in WWE a vita | non ho intenzione di andare a Hollywood”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)è tornato in WWE alle Survivor Series dopo diciotto mesi di assenza, nei quali aveva subito un serio intervento chirurgico alla schiena. I medici avevano detto al Legend Killer di non tornare sul ring, ma lui lo ha fatto e non sembra averedi andarsene. Parlando al Logan Paul’s Impaulsive podcast,ha spiegato come si senta investito di una seconda possibilità per la sua carriera e che passerà il resto della suacon la WWE. Le sue parole “qui per il resto della mia, questo sono io. Non hodi, amo quello che faccio. Sono appena stato fuori per diciotto mesi a causa di una fusione spinale. Ho dovuto affrontare il fatto che non sarei ...