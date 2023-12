Altre News in Rete:

Raimondo di Sangro e la Crusca, lo studio di Rutoli getta nuova luce sul controverso intellettuale del '700

Lunedì 11 dicembre , alle ore 16,30 , al Maschio Angioino di Napoli, sarà presentato il nuovo volume di Fiammetta Rutoli , "Esercitar mi sole".die la Crusca in un carteggio di metà Settecento , a cura di Fabrizio Masucci , pubblicato dalla casa editrice alós . Dopo i saluti di Renata De Lorenzo , presidente della Società ...

Raimondo di Sangro e la Crusca, lo studio di Rutoli getta nuova luce sul controverso intellettuale del '700 - Ildenaro.it Il Denaro

Chi era Raimondo di Sangro, indagatore dei segreti della natura: la sua vita fu un mistero Il Foglio

Raimondo di Sangro e la Crusca, lo studio di Rutoli getta nuova luce sul controverso intellettuale del ‘700

Lunedì 11 dicembre, alle ore 16,30, al Maschio Angioino di Napoli, sarà presentato il nuovo volume di Fiammetta Rutoli, «Esercitar mi sole». Raimondo di Sangro e la Crusca in un carteggio di metà Sett ...

D’Alfonso chiede piano straordinario contro il dissesto della provincia di Chieti

L’interruzione della strada in questione, strategica non solo per i residenti di questo territorio ma anche per le zone industriali della Val di Sangro e di Fara San Martino ... Civitella Messer ...