Racket e corruzione nei salotti buoni | l’evento anti-pizzo disertato dal Comune | i tre giorni di Catania tornata all’anno zero della legalità

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tre episodi in treregalano l’immagine di unaindietro nel tempo: il presidenteConfindustria cittadina che si dimette dopo la notizia che la sua azienda paga ilda vent’anni, il vicepresidente del Consiglio comunale condannato perelettorale, l’incontro dell’associazioneestorsionedalle istituzioni. Eccola, la città lontana ormai anni luce da quella primavera che la vide emergere nel panorama siciliano e meridionale. La sequenza è allarmante: il primo episodio in senso cronologico ha investito il presidente degli industriali etnei, Angelo Di Martino. Le intercettazioni dell’indagine “Doppio petto”, che sabato ha portato a dieci arresti, hanno svelato come la sua ditta fosse da lungo tempo ...

