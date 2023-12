Quando torna in gara Benedetta Pilato? Date e orari delle prossime distanze agli Europei

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) E’ arrivato un argento pernei 100 rana donne degliin vasca corta a Otopeni (Romania). Per la pugliese una meda che mai era stata conquista in carriera, visto e considerato che per tutta una serie di motivi la piscina da 25 metri non ha mai esaltato così tanto la giovane atleta nostrana. Per questo il secondo posto, alle spalle della bravissima estone Eneli Jefimova va letto in chiave positiva.ritroveremo in? Gli impegni in questa competizione saranno, probabilmente, domani se la staffetta femminile 4×50 mista dovesse qualificarsi alla Finale. Verosimile pensare che non saràad affrontare le batterie del mattino, sulla base anche di quanto è accaduto nellaindividuale dei ...