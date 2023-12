Quando l’impulsività viene domata dalla riflessione nel vibrante e materico Dripping di Carmela Bueti

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’esigenza di lasciarsi andare a tutto quel turbinìo di sensazioni che colpiscono in maniera quasi inconsapevole l’emotività, è una forte spinta espressiva per tutto quel gruppo di artisti che hanno bisogno di distaccarsi completamente dall’osservato e di rinunciare a qualsiasi riferimento visivo a cui la mente potrebbe aggrapparsi per reclamare il suo spazio; uno stile pittorico completamente informale permette invece all’istinto di trovare la sua vera voce, quella che nella quotidianità non riesce a farsi sentire perché posta in silenzio dal dialogo costante con la logica emediazione della ragione. Le emozioni in questo caso riescono a raggiungere in maniera immediata e spontanea la tela che si presta pertanto a essere elemento interpretativo di un’immediatezza che necessita di trovare il suo spazio. L’artista di cui vi racconterò oggi non solo lascia fluire ...