Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)è un termine utilizzato in oftalmologia per definireuna persona ha gliche sporgono in modo evidente dalle orbite; in gergo comune si usa parlare di “”, e questo può essere più o meno evidente o pronunciato in base alla persona. Gli specialisti di Clinica Baviera, tra le aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, spiegano che glinon sono sempre legati a unvisivo o a una malattia, matalvolta essere un sintomo di altre condizioni mediche sottostanti. Per questo è importante valutare con un esperto qualsiasi cambiamento nell’aspetto degliper determinarne la causa e il trattamento adeguato. Courtesy of Press ...