Quando escono gli episodi de Il Re D’Inverno

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La serie ‘Il Re‘, trasmessa su Timvision, racconta l’evoluzione del personaggio di Artù Pendragon dal V secolo, un periodo segnato da lotte brutali tra fazioni e tribù sul territorio della Britannia non ancora unificata. Essa si basa sui romanzi di ‘The Warlord Chronicles‘ di Bernard Cornwell ed ha visto una distribuzione suddivisa in due date nel dicembre 2023. La serie ‘Il Re’: trama, ambientazione e calendario dei rilasci degliDal 6 dicembre, Il Re, la serie basata sui romanzi di “The Warlord Chronicles” di Bernard Cornwell, ha iniziato la sua trasmissione su Timvision. Ambientato nel V secolo, molto prima dell’unificazione della Britannia, il dramma si svolge in un terreno impervio segnato da fazioni e tribù in lotta, in cui la durata della vita è spesso effimera. La serie ...