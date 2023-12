Altre News in Rete:

Russia - Arabia Saudita: Putin è arrivato a Riad per incontrare Mohammad bin Salman - blue News

ha in programma un incontro con il principe ereditario e leader di fatto dell'Saudita, Mohammad bin Salman. Lo riferisce l'agenzia ...

Le avventure di “Putin d’Arabia”: a Dubai e Riad per rientrare in gioco la Repubblica

Il blitz di Putin in Arabia Saudita e negli Emirati per le guerre e il petrolio Corriere della Sera

Putin in Arabia scortato da 4 caccia: per lui onori e salve di cannone. Biden: «Non si fermerà all'Ucraina»

Così Vladimir Putin è sbarcato negli Emirati Arabi Uniti, prima tappa della sua visita lampo in Medio Oriente che dopo poche ore lo ha portato anche in Arabia Saudita. Non ci poteva essere coreografia ...

Putin è arrivato a Riad per incontrare Mohammad bin Salman

Putin ha in programma un incontro con il principe ereditario e leader di fatto dell'Arabia Saudita, Mohammad bin Salman. Lo riferisce l'agenzia Tass.