Puglia | consumo di suolo | più di sette chilometri quadrati in un anno Puglia

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: Ildiinaccelera alla velocità di 7,18, con altri 718 ettari di terra inche risultano mangiati dall’abbandono e dalla cementificazione, ma anche per ildicausato dagli impianti fotovoltaici a terra. E’ quanto afferma la Coldiretti, in occasione della Giornata mondiale delindetta dalle Nazioni Unite che si celebra il 5 dicembre, sulla base dell’ultimo rapporto Ispra, secondo cui innegli ultimi 12 mesi in cima alla classifica diconsumato si ...