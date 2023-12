Pugilato | Scardina annuncia sui social | “Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Danieleun paio disuiper un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Il malore subito lo scorso 28 febbraio al termine di un allenamento e l’intervento chirurgico per arrestare l’emorragia cerebrale, il coma, poi il risveglio e una lunga, ma le notizie sono confortanti. “Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un SOGNO. Questo è il mio motto.10insi. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e ...