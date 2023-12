(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L'esigenza di unpsicologico nelle scuole "è evidente. Tutti lo chiedono. Dobbiamo assicurarlo in maniera intelligente, sistematica facendo tesoro non solo dell'ampia esperienza sperimentale italiana ma anche considerando le esperienze europee. Serve, quindi, arrivare presto alla definizione di und'intesa, a cui stiamo lavorando, tra il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi e il ministero dell'Istruzione per assicurare un servizio fondamentale, in maniera omogenea sul territorio nazionale, a tutta la popolazione". L'articolo .

Altre News in Rete:

Valditara: 'C'è ancora molto da fare per la concretizzazione del supporto psicologico nelle scuole'

A Roma spazio per un evento di rilevanza nazionale per il settore dell'istruzione e della psicologia: il convegno 'Lo: una realtà anche in Italia'. Organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), l'evento ha sollevato questioni fondamentali riguardo il supporto psicologico ...

Psicologo a scuola, Lazzari (CNOP): “Verso il protocollo per il sostegno a studenti e docenti” Orizzonte Scuola

Bonus di 300 euro per lo psicologo: ecco a chi è destinato Studenti.it

Psicologo a scuola, Lazzari (CNOP): “Verso il protocollo per il sostegno a studenti e docenti”

L'esigenza di un sostegno psicologico nelle scuole "è evidente. Tutti lo chiedono. Dobbiamo assicurarlo in maniera intelligente, sistematica facendo tesoro non solo dell'ampia esperienza sperimentale ...

Valditara: “C’è ancora molto da fare per la concretizzazione del supporto psicologico nelle scuole”

A Roma spazio per un evento di rilevanza nazionale per il settore dell'istruzione e della psicologia: il convegno 'Lo psicologo a scuola: una realtà anche in Italia'.