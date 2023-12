Pruzzo | «Lautaro Martinez? Stupito | lo pensavo marginale all’Inter»

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha detto la sua su. L’attaccante dell’Inter presto rinnoverà il suo contratto. L’ex giocatore sorpreso dalla sua ascesa. SORPRESO ? Roberto, a Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime su: «Dal Mondiale poteva uscire ridimensionato, perché partiva con la prospettiva di fare un grande Mondiale invece ha guardato poi i suoi compagni dalla panchina. Forse Messi schiaccia tutti. Ma importante vedere il futuro. L’Inter ha fatto la cosa giusta, tieni dentro un calciatore che si sta dimostrando di essere leader. Io francamente non ci credevo,che potesse essereinvece è diventato centrale. Con lui giocano bene tutti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...

