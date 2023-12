Protesta in carcere? Disgusto per | spunta la lettera dei detenuti su Turetta

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ai genitori di Filippo"do un grande abbraccio. Forse io tornerò a danzare sotto la pioggia, a fare un sorriso, loro faranno molta fatica quindi hanno tutta la mia comprensione e il mio sostegno": così si è espresso Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato, ai microfoni di Storie italiane. Intanto dalfiltra un'indiscrezione: sembra che Filippo, l'omicida, non abbia seguito in tv i funerali della giovane da lui uccisa a coltellate. In più, nei giorni scorsi, molto si è detto su una presunta rivolta degli altrideldi Verona. L'irritazione nella struttura penitenziaria era stata resa nota dall'associazione "Sbarre di zucchero", che aveva fatto presente il malcontento di reclusi e familiari. Il motivo? Il fatto ...