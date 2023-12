Prosegue il lavoro dei Block Devils in vista dell’esordio al Mondiale per Club

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Perugia 5/12/2023 – Scatta domani a Bangalore la competizione iridata, i bianconeri, in campo giovedì, si preparano al meglio. Il centrale brasiliano Flavio: “Stamattina abbiamo avuto modo di prendere confidenza con l’impianto di gioco. Abbiamo fatto un bell’allenamento indi giovedì quando affronteremo l’Itambè Minas, una squadra che conosco benissimo. Sarà una gara speciale per me, siamo carichi per quella che sarà sicuramente una bellissima partita”. In serata la visita del presidente Sirci. Dal 6 dicembre apre la prevendita per il prossimo match di Superlega al PalaBarton, la sfida casalinga contro Milano del 26 dicembre che chiude il girone d’andata – BANGALORE (INDIA) – Seconda giornata indiana per la Sir Susa Vim Perugia. Stamattina ihanno “assaggiato” l’impianto di gioco del...