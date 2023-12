Promessa mantenuta Meloni porta l’Italia fuori dalla Via della Seta

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tre giorni faha consegnato alla Cina la nota verbale con cui ha annunciato l’uscitaBelt and Road Initiative, il progetto infrastrutturale lanciato dieci anni fa dal leader Xi Jinping. A rivelarlo è il CorriereSera, che evidenzia come la mossa sia avvenuta “senza comunicare nulla pubblicamente, come d’intesa con le autorità cinesi” per la convenienza di entrambe le parti: Roma vuole evitare ripercussioni (come la coercizione economica), Pechino vuole evitare la pubblicità allo smacco su un’iniziativa che già soffre per problemi finanziari. L’uscita dal progetto è avvenuta tramite disdetta dell’accordo da parte del governo italiano, spiega ancora il CorriereSera.aveva provato a cambiare i termini dell’accordo stesso passando a una disdetta per assenza di esplicito ...