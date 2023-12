Probabili formazioni Verona-Lazio | quindicesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ledi Hellas, match valido per ladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 9 dicembre nella cornice dello stadio Bentegodi. Entrambe le squadre devono ripartire dopo un avvio di stagione in campionato sotto le aspettative. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, il focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Maurizio Sarri. Entrambi cercano la svolta stagionale per obiettivi finali diversi. L’obiettivo di sabato però è lo stesso: i tre punti. Ecco i22 in campo. HELLAS ...