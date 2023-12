Prima della Scala | Liliana Segre nel parco reale con La Russa e Sala

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Appuntamento, come da tradizione, per domani sera, 7 dicembre 2023, con ladel Teatro alla, a Milano, che inaugura con Don Carlo di Giuseppe Verdi nella versione in quattro atti in lingua italiana. Non ci sarà il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, né la presidente del consiglio Giorgia Meloni L'articolo proviene da Firenze Post.