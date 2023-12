Prima della Scala | i lavoratori Cgil contro la presenza di La Russa

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Vigilia tesa alladi Milano, dove domani debutterà il Don Carlo di Verdi, con iche hanno comunicato attraverso una nota che non saluteranno Ignazio La, perché lo stesso: “Non condanna il fascismo”. Dopo che inizialmente sembrava dovessero recarsi in platea, saranno invece sul palco reale ilpresidente del Senato Ignazio La, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che è presidente del teatro e, per lavolta, la senatrice a vita Liliana Segre. Esattamente nellafila del palco reale ci saranno la moglie di La, il presidente del Senato, accanto a lui Federica Belli Paci e poi la madre Liliana Segre e ancora il sindaco Sala e la compagna Chiara Bazzoli. Assenti il Presidente ...