Prima della Scala | Cgil e Anpi non saluteranno La Russa | “Non ha mai condannato il fascismo”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023 Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, presidente, e il presidente del Senato Ignazio La, secondo quanto si apprende, non siederanno domani sera nel palco reale per ladi Don Carlo che inaugura la stagione lirica del teatro. Saranno, invece, entrambi, sempre secondo quanto riferito, in platea seduti vicino alla senatrice a vita Liliana Segre. I rappresentantisezionedel teatro allaquest’anno non parteciperanno al momento di saluto che normalmente le cariche istituzionali, quest’anno guidate dal presidente del Senato Ignazio La, fanno durante l’intervallo...