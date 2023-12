(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ladelladiventa un caso politico. La polemica nasce sul tema dell'assegnazione dei posto, in particolare riguardo al. Neldi Don Carlo, che...

Altre News in Rete:

Yellowstone, nuovi guai per la serie tv: Taylor Sheridan fa causa a un attore del cast

... o almeno per il suo creatore, dunque, dopo l'abbandono di Kevin Costnerdel gran finale . In attesa di capire come la produzione riuscirà a passare sopra a tutto questo, vi lasciamo...

Prima alla Scala, tensione Sala-La Russa: poi la tregua. Entrambi nel palco reale insieme a Liliana Segre ilmessaggero.it

Prima alla Scala, dopo la polemica trovato l'accordo sui posti: Sala, Liliana Segre, La Russa e Salvini sul Palco Reale Corriere Milano

La Borsa supera quota 30 mila punti, alla faccia della crisi economica

Buone notizie da Piazza Affari che viaggia a livelli che non si vedevano da 15 anni e rappresentano un bel segnale in vista del 2024 ...

Il Forum sul commercio sostenibile degli Emirati Arabi Uniti alla COP28 incoraggia il settore privato a fornire soluzioni guidate dal commercio

Il ministero dell'Economia, in collaborazione con la società globale fintech Capital.com e il produttore leader di veicoli elettrici vietnamita VinFas ...