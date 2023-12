Povia escluso dal Festival | “Sanremo non è pronto per me | preferiscono canzoni che non disturbano”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023 Mancano ancora due mesi aldi2024, che sarà condotto a quanto pare per l’ultima volta da Amadeus, ma già iniziano ad accendersi piccoli focolai di polemiche. Qualche giorno fa Pupo dichiarò che gli fu rubata la vittoria nel 2010, quando si sarebbe scomodato addirittura il Quirinale poiché la vittoria della sua canzone con Emanuele Filiberto avrebbe provocato imbarazzi di tipo istituzionale. Altre piccole polemiche sono nate dopo l’annuncio di Amadeus dei 27 cantanti in gara, una lunga lista dalla quale però sono rimasti esclusi molti nomi eccellenti, tra i quali, che ha detto la sua sull’ennesima esclusione. La frustrazione di: “d’amore, belle ma innocue”aveva presentato ...

