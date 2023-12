Poveri noi | altro che Putin

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tutti dicono cheè un bandito, ma prima lo lodavano come grande statista, e che la Russia è un paese povero, ma i miei amici che ci vivono stanno benissimo e non mancano di nulla. Non capisco.Ennio Mutivia email Gentile lettore, la gente si fa un’idea da ciò che apprende da stampa e tv, le quali fanno parte di un “cartello” finalizzato allo spaccio della disinformazione a vantaggio dei poteri forti. Il giornalista americano Tucker Carlson sintetizza così: “Laddove si vota, la prima cosa che i politici fanno è prendere il controllo di stampa e tv, perché la gente vota sulla base delle notizie che riceve”. Aggiungo che la Russia non è il regime poliziesco che viene dipinto in modo caricaturale (ne scrissi ne La Notizia del 15.6.22). Non è neanche un Paese povero. Il Pil è poco inferiore a quello italiano, ma se guardiamo al Pil-PPP (aggiustato per potere ...