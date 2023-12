Ponte dell’Immacolata | il meteorologo esclusivo | “Previsto maltempo | ma…”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Mattia Gussoni,de ‘IlMeteo.it’, in esclusiva ai nostri microfoni sul weekend: “Possibili nevicate su Milano e Torino”. L’ultimo verodi questo 2023 è ormai alle porte. Il weekendporterà migliaia di italiani a trascorrere qualche giorno lontano dal caos della città. L’incognita, come sempre accade in questo periodo, rimane il meteo e noi abbiamo contattato in esclusiva Matteo Gussoni,de IlMeteo.it, per capire cosa aspettarci nei prossimi giorni. Le previsioni meteo per il– Notizie.com – © AnsaMattia Gussoni, ci avviciniamo al. Cosa dobbiamo aspettarci dal meteo? “Venerdì si aprire una fase diche ...