(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Sia discutere inComunale dell’acquistodi Via deiRomani a, nella prima seduta convocata, lahafacendo mancare il numero legale. Polemiche da parte dell’opposizione, tra poco il (nuovo) via ai lavori. Si terrà, mercoledì 6 dicembre 2023, ilcomunale straordinario ain seconda convocazione. Questi i punti all’ordine del giorno: (1) il ritiro dell’atto di Giunta Comunale n. 46 del 21 settembre 2023; la revoca delle delibere delComunale nn. 33, 34, 35 del 25.10.2023 e tutti gli atti ad esse successivi, conseguenti e consequenziali. L’orario previsto ...

Altre News in Rete:

Disabilità, mancano fondi per i caregiver familiari. Il caso Pomezia: 'Qui si sta in lista d'attesa anche due anni'

"Adsiamo oltre 20 mamme e sto facendo da portavoce segnalando lo stesso problema: a, pur avendone diritto, non tutti riceviamo il contributo caregiver per i nostri bambini . Voglio ...

Avviso interruzione energia elettrica - Città di Pomezia Comune di Pomezia

Pomezia celebra la patrona dei Vigili del Fuoco presso il Comando di via Cincinnato Il Caffè.tv

Pomezia, oggi in Consiglio si torna a parlare dell’immobile di Via dei Castelli: ieri la maggioranza ha abbandonato l’aula

Pomezia, oggi consiglio comunale in seconda convocazione: ieri la maggioranza ha abbandonato l'aula facendo mancare il numero legale ...

Disabilità, mancano fondi per i caregiver familiari. Il caso Pomezia: “Qui si sta in lista d’attesa anche due anni”

Liste di attesa lunghissime per ricevere i servizi di assistenza e le terapie fondamentali per la qualità di vita delle persone non autosufficienti. Si tratta di un diritto alla cura negato soprattutt ...