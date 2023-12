Pomezia | la maggioranza non si presenta | saltato il consiglio comunale | “Vergogna”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) E’il– in seconda convocazione – che si sarebbe dovuto tenere questa mattina a. Tema all’ordine del giorno: l’acquisto dell’immobile di Via dei Castelli Romani. Già ieri, lo ricordiamo, laaveva abbandonato l’aula dopo l’inizio dei lavori facendo mancare il numero legale. Caos politico adove, per la seconda volta in due giorni, non si è tenuto ilche pure riguardava un tema delicato e oltremodo importante per la città: l’ormai famoso palazzo di Via dei Castelli Romani il cui acquisto, ormai è acclarato, sta di fatto dividendo non solo i cittadini e le famiglie ma anche la, restia, a quanto pare, a confrontarsi pubblicamente sull’argomento. ...