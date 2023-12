Politecnico ed Enea | “Il climatizzatore in inverno riduce inquinamento e bollette Ma in Italia se ne sa poco”

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CO2 ridotta del 70% e costi dimezzati: i dati forniti ieri durante un incontro stampa organizzato da Daikin con anche la partecipazione di Kyoto Club e Assoclima “Risparmio delle famiglie e de-carbonizzazione: due obiettivi conciliabili” questo il titolo della conferenza stampa svoltasi a Milano per spiegare che ridurre drasticamente i costi per il riscaldamento e inquinare molto meno è possibile utilizzando i climatizzatori anziché le caldaie a gas. A condurre la conferenza stampa esperti del settore come Luca Molinaroli Professore Associato del Dipartimento di Energia deldi Milano, Nicolandrea Calabrese Responsabile Laboratorio efficienza energetica negli Edifici e Sviluppo Urbano di, Francesco Ferrante Vicepresidente di Kyoto Club, Marco Dall’Ombra Capogruppo Pompe di calore di Assoclima, Barbara Toci Research Executive di Ipsos ...