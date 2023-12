Pnrr | Cisal | “Ok revisione | favorire fondi a chi garantisce qualità e stabilità occupazionale”

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La, rappresentata da Massimo Blasi e Dino Carola, a margine della cabina di Regia: “Abbiamo posto l’attenzione su come verranno gestiti i crediti d’imposta per le aziende che si impegnano nell’efficientamento energetico” Roma – “Riteniamo importanti e positivi i traguardi raggiunti con la rimodulazione dele l’invio della quarta il cui pagamento è previsto entro la fine dell’anno”. Così la, rappresentata da Massimo Blasi e Dino Carola, a margine della cabina di Regia, presieduta dal ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele Fitto. “Nel prendere atto delle rassicurazioni circa la soluzione del problema dei posti negli asili nido, nel corso della riunione odierna abbiamo posto l’attenzione su come verranno ...