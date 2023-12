(Di mercoledì 6 dicembre 2023) «Ho terminato il percorso di riabilitazione post ictus con un intervento chirurgico che mi ha piazzato vicino al cuore uno strumento in grado di rilevare eventuali aritmie» ha spiegato su Instagram Mauro Coruzzi

Platinette di nuovo in ospedale: 'L'anno più pericoloso della mia vita'

Il malore Era il 14 marzo quando, mentre era nello studio del suo fisioterapista, fu colpito da un malore che lui raccontò così: 'Ero come in un fermo immagine, non riuscivo a parlare' . ...

Platinette di nuovo in ospedale: «L'anno più pericoloso della mia vita»

Platinette di nuovo in ospedale: "L'anno più pericoloso della mia vita".

Platinette di nuovo in ospedale: «L'anno più pericoloso della mia vita»

«Ultimo atto». Così Platinette definisce sui social il suo nuovo ricovero in ospedale. Il conduttore e opinionista 68enne, il cui vero nome è Mauro Coruzzi, ha condiviso su Instagram un post in cui ...