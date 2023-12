Plastino su Napoli-Inter | «Capisco bene un aspetto della partita»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La vittoria dell’non è andata giù ai tifosi e alla società azzurra per via di alcune decisioni arbitrali di Massa. Secondo Michelevenuto a Radio Sportiva, si tratta di episodi al limite AL LIMITE – L’si è imposta con un rotondo 3-0 ma per molti non basta perché parlare degli episodi arbitrali fa certamente più comodo. Secondo Michele, sia i tifosi azzurri che quelliisti possono parlare in certi termini e spiega anche il motivo: «Episodi? Questaha creato episodi dove posso ben capire come il tifoso dell’dica una cosa e abbia una certa prospettiva ma anche dall’altra parte, perché sono tutte cose molto al limite».-News - ...