Pirlo | «Io tifosissimo Inter ma destino diverso! Quando inizi a giocare…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ricorda il suo periodo all’, prima da semplice tifoso e poi soprattutto da calciatore professionista. L’ex centrocampista nerazzurro e attuale allenatore della Sampdoria, protagonista della rubrica “Storie di Serie A” curata dal giornalista Alciato per Radio TV Serie A con RDS, non dimentica il suo passato ma spiega anche com’è “semplice” andare avanti TIFOSOISTA – Il passato non si dimentica e Andreanon dimentica néné quanto era tifosoista: «Tanto! Erodell’. Da piccolo mio papà mi portava a Viareggio in vacanza, dove l’ogni tanto andava in ritiro estivo o per fare delle amichevoli. Una volta sono andato a Pisa, dove mi sono fatto fare gli autografi e le foto con Lothar ...