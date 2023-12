Piombino | Giani | “Svolta per le acciaierie”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Un incontro importante che apre peruna fase di possibile". Questo il commento del presidente Eugenioal termine della riunione che ha avuto stamani in Palazzo Strozzi Sacrati con i rappresentanti della cordata Metinvest-Danieli, joint venture tra il colosso siderurgico ucraino e l’azienda meccanica friulana, giunti a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze per illustrare il “Digital Green Steel Project” L'articolo proviene da Firenze Post.

Altre News in Rete:

Onde oltre 4 metri: sospeso il traffico dal porto Livorno, mareggiata a Marina di Pisa

Nel canale diinvece collegamenti regolari per l'isola d'Elba , confermano dalla ... come riferito intorno alle 3 dal governatore Eugeniosui social, 'in particolare sulle zone nord ...

Giani: a Piombino si apre una svolta per le acciaierie Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Giani: “Per Metinvest a Piombino serve fare accordi in pochi mesi” IL TELEGRAFO Livorno

Metinvest-Danielli: Fabrizio Rossi (FDI): "Giani se ne assume merito senza conoscere progetto"

Piombino: “Lo sport preferito da Eugenio Giani è quello di parlare senza avere la minima conoscenza di quello che afferma. Ultima prova ne è il maldestro tentativo di appropriarsi del merito relativo ...

Giani: a Piombino si apre una svolta per le acciaierie

Al termine della riunione con i rappresentanti della cordata Metinvest-Danieli, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha detto che si è Giani: a Piombino si apre una svolta per le acciaier ...