Picchiava l' ex compagna | braccialetto elettronico per Rudy Guede

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L'ivoriano, condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex

Altre News in Rete:

Violenza, arrestato 30enne modenese che ha minacciato di morte la compagna incinta

MODENA - Da tempola, arrivando a minacciarla di morte, di darle fuoco, il tutto reso ancora più grave dal fatto che lei fosse incinta. I carabinieri di Modena hanno dato esecuzione alla misura della ...

Picchia la moglie per 25 anni, lei lo lascia e viene minacciata di morte RomaToday

Portuense: picchia la compagna e la porta via in auto – Ferrara24ore.it Ferrara24ore

Alessia Fabiani tradiva il marito e lo picchiava: teste inchioda la soubrette

Il teste ha raccontato ai giudici che la Fabiani tradiva il compagno ristoratore con un cameriere e con il maestro di tennis ...

IL PROCESSO Alessia Fabiani, un testimone:

Nuove rivelazioni nel processo che vede imputato Fabrizio Cherubini per maltrattamenti ai danni della sua ex moglie, la showgirl Alessia Fabiani. Ieri in Tribunale si è seduto sul banco ...