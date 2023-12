Picchia la ex fidanzata | braccialetto elettronico per Rudy Guede

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le forze dell’ordine hanno notificato, su richiesta della procura di Viterbo, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna nei confronti di, il 36enne cittadino ivoriano gia’ condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher nel novembre del 2007. Nei suoi confronti i pm, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, contestano i reati di lesioni personali, maltrattamenti e violenza. L’uomo era stato scarcerato nel giugno scorso dopo circa 13 anni di detenzionecondannato per l’omicidio avvenuto l’1 novembre del 2007 a Perugia era uscito dal carcere nel novembre del 2021, dopo il volontariato svolto alla Caritas e come bibliotecario presso il Centro studi criminologici di Viterbo.è stato raggiunto dalla misura cautelare ...

