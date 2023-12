Piantedosi zittisce l’opposizione una volta per tutte | accordo con l’Albania? Costi inferiori alle cifre uscite sui giornali

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dalla minaccia terroristica alla gestione dei flussi migratori: due percorsi politici e organizzativi che si intrecciano e si incontrano sul fronte della sicurezza. E, soprattutto, i temi al centro del Question time alla Camera di oggi, che ha visto impegnato il ministro dell’Interno Matteo. «La minaccia terroristica si presenta spesso in maniera impalpabile, fluida e non sempre definibile». Per questo è «necessario un elevatissimo livello di attenzione», ha dichiarato il numero uno del Viminale alla Montecitorio, in risposta a un’interrogazione parlamentare sulle iniziative volte a contrastare il rischio di attentati e infiltrazioni terroristiche di matrice islamica. Aggiungendo di avere, pertanto, «immediatamente disposto un rafforzamento di tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti a tutti i 28mila obiettivi sensibili presenti su ...