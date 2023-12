Perché non sono venuto al tuo matrimonio | Mauro Corona gela Bianca Berlinguer

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) "Io non volevo andare al mio di, figuriamoci se venivo al suo!". Uno sprazzo di leggerezza, nel commento di, incastonato in una puntata molto dolorosa e "pesante" di E' sempre Carta. Lo scrittore, scultore, montanaro e opinionista fisso di, a Rete 4 come a Rai 3 nelle scorse stagioni del talk, risponde con ironia alla domanda della Zarina sull'assenza alle sue nozze. Allo stesso modo, con un po' di pragmatismo, dice la sua su un altro tema caldo e al tempo stesso lieve, quello delle "corna vip" che ha dettato l'agenda alla cronaca rosa negli ultimi giorni. "Ilary Blasi e Belen Rodriguez che hanno raccontato i tradimenti subiti? Mi chiedo come si faccia a credere che due persone che si sposano non si tradiranno mai. Io non lo chiamo ...