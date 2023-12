Perché nessuno è sceso in piazza per il gioielliere | l' interrogativo di Senaldi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Mario Roggero? “Ci voleva della fantasia per ritenerla legittima difesa”: parola di Pietro, condirettore di “Libero”, ospite di Tagadà su La 7 che si è espresso sul caso dele sulla legittima difesa, tornata prepotentemente alla ribalta. Merito anche della Lega e Matteo Salvini che a seguito della condanna di Roggero a 17 anni di reclusione hanno riportato l'attenzione sulla legittima difesa che, come sottolineato il giornalista, “non è un tema di polemica all'interno della maggioranza”. Alessio Orsingher e Luca Sappino hanno incalzato il giornalista e gli hanno chiesto se secondo lui si farà o no una nuova legge sulla legittima difesa. “Non credo che se ne farà molto – ha escluso subitoche poi ha posto l'accento sulla dura condanna inflitta al– La condanna è molto ...