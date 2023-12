(Di mercoledì 6 dicembre 2023) "Ultimamente siamo incoi risultati, ma èper via degli". Così Antonio, nel brindisi natalizio con la stampa allo stadio di Bergamo, sul momento dell'. "...

Altre News in Rete:

Percassi, l'Atalanta è in difficoltà solo per gli infortuni

"Ultimamente siamo in difficoltà coi risultati, ma è solo per via degli infortuni". Così Antonio, nel brindisi natalizio con la stampa allo stadio di Bergamo, sul momento dell'. "Abbiamo parecchi giocatori fuori, qualunque squadra al nostro posto ne soffrirebbe - spiega il ...

TMW - Atalanta, Percassi annuncia rinforzi: "Se necessario, pronti a intervenire a gennaio" TUTTO mercato WEB

PERCASSI, ATALANTA IN DIFFICOLTÀ SOLO PER GLI INFORTUNI - Sportmediaset Sport Mediaset

Percassi, Atalanta in difficoltà solo per gli infortuni

"Ultimamente siamo in difficoltà coi risultati, ma è solo per via degli infortuni". Così Antonio Percassi, nel brindisi natalizio con la stampa allo stadio di Bergamo, sul momento dell'Atalanta. "Abbi ...

Luca Percassi: “Renderemo fieri i bergamaschi”

All’incontro natalizio tra società e stampa, è intervenuto anche l’amministratore delegato dell’ Atalanta, Luca Percass i: “ Questa è sempre un’occasione gradita e piacevole. Come l’anno scorso abbiam ...