Per Vannacci un incarico di staff | privo di proiezione esterna alla Difesa

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) AGI - "L'recentemente assegnato a Robertoè in linea con il suo ruolo, con il suo grado e le esperienze maturate". Lo ha detto il ministro della, Guido Crosetto, rispondendo al question time, a una interrogazione sul procedimento disciplinare avviato nei confronti del generale Roberto, nominato capo di Stato maggiore del comando delle forze operative terrestri e finito nella bufera la scorsa estate dopo la pubblicazione del suo libro "Il mondo al contrario" che aveva scatenato polemiche per le posizioni espresse su alcuni temi come omosessualità e immigrazione. "Ma voglio rettificare un errore - ha aggiunto Crosetto -:non è stato posto alle dipendenze del Capo di Stato maggiore dell'esercito, bensì del vice comandante delle forze operative terrestri. Avrà ...