Peace is Power! L’attivismo artistico di Yoko Ono in mostra

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Life&People.it La guerra non è mai una soluzione. A ricordarlo è ladiOno, pronta ad aprire i battenti con una retrospettiva al Tate Modern di Londra e con un evento performativo in Norvegia: una vera full immersion in cui verranno passati in rassegna i momenti salienti dell’artista, musicista e attivista giapponese che, grazie al sodalizio con John Lennon, è diventata una delle principali sostenitrici della pace nel mondo. Oggi, con un’Europa falcidiata dal conflitto in Ucraina e preoccupata dalla tensione sempre più crescente nella striscia di Gaza, la lezione della nipponica è sentita più che mai. Tutto comincia dal bed-in L’obiettivo dell’esposizione è quello di offrire un racconto puntuale e coerente del percorso dell’artista, divenuta nota al grande pubblico alla fine degli anni Sessanta, complice l’unione sentimentale (e ...

Altre News in Rete:

Vaticano : La catechesi di Papa Francesco in diverse lingue

...deepest desires of the human heart often appear to be stifled by an obsession with money and. ... who inspire all we meet to open wide the door to the One who alone can give joy andtoday ...

'Decolonizing' the Holy Land A Story of Peace, Power, and Privilege Newsweek

Santana e The Isley Brothers: in "Power of peace" l'unione fa la forza Panorama

Under Putin, uber-wealthy Russians known as 'oligarchs' are still rich but far less powerful

When Vladimir Putin came to power in 2000, the outside world viewed those Russians known as “oligarchs” as men who whose vast wealth, ruthlessly amassed, made them almost shadow rulers. A “government ...

What is Benjamin Netanyahu’s endgame

Ever since 1993 when, in a New York Times article, he compared the then Israeli prime minister Yitzhak Rabin’s efforts for peace with the Palestinians to Neville Chamberlain’s appeasement of Hitler, ...