Paventi | «Thuram dentro atmosfera Inter! Intesa con Lautaro Martinez…»

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Uno dei protagonisti in questo inizio di stagione positivo dell’Inter è certamente. Andrea, in collegamento su Sky Sport, parla a proposito del momento dell’attaccante francese ASPETTATIVE – Queste le parole di: «? I tifosi lo hanno conosciuto sul campo. In queste 18 partite è stato decisivo in 16. È entratol’Inter, una squadra che vuole vincere lo scudetto ed esserer protagonista in Europa. Si è fatto apprezzare dai compagni, l’conMartinez è stata immediata e grande. Nemmeno lui forse avrebbe immaginato un impatto simile in Italia. Fino ad ora ha fatto benissimo, adesso ci sono nuove partite e nuove aspettative» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

