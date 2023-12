Patto di stabilità | Europee 2024 e migranti | le risposte di Tajani – Video

Altre News in Rete:

Patto Stabilità, Meloni avverte: "non diremo sì se non possiamo rispettarlo"

Dopo Giorgetti, anche il Presidente del Consiglio Meloni usa parole tutt'altro che sibilline sulla riforma deldi, chiarendo la posizione dell'Italia. "Non si può dire sì a una riforma delche poi non si può rispettare" , ha ribadito la Premier ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5, ...

"No a ulteriori vincoli". Giorgetti boccia il "nuovo" Patto di Stabilità ilGiornale.it