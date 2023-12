Patto di Stabilità | Bagnai | “Europa deve avere un occhio di riguardo anche per investimenti tradizionali”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) ROMA – “Quello che ha detto il Ministro Giorgetti è un dato di fatto procedurale. Occorre unanimità. Quello che ho chiesto al Ministro Giorgetti è se c’è speranza di indurre gli altri paesi adundinon solo per gliattualmente di moda, come quelli green e digitali, maper quelli più”. Lo ha affermato il deputato e responsabile economico della Lega, Alberto, in diretta a “Omnibus” su La7, nella puntata dedicata aldi. “Ho avuto modo di assistere alla conferenza annuale di a/simmetrie, dove Wolfgang Munchau, il commentatore più ascoltato a Bruxelles ci ha fornito un quadro della situazione infrastrutturale della Germania assolutamente desolante. Hanno bisogno ...