Patrick Mouratoglou non concorda con Norrie | “Vi spiego perché Sinner farà meglio di Alcaraz nel 2024”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Siamo nella cosiddetta “off-season” del tennis. Una breve pausa, prima di iniziare a fare sul serio. Dal 29 dicembre l’attenzione sarà sulla United Cup, competizioni per nazioni che ci accompagnerà a cavallo tra 2023 ein Australia. Ci sarà anche l’Italia e la presenza del n.1 del mondo, Novak Djokovic, tra le fila della Serbia regalerà ulteriore interesse. Un Nole reduce da un’annata pazzesca, con tre Slam vinti e la Finale persa a Wimbledon contro un grande Carlos. A chiusura del 2023 la conquista delle ATP Finals, battendo Janniknell’ultima sfida, ma un ko proprio per mano dell’altoatesino nella semifinale di Coppa Davis tra Italia e compagine serba che piacere non avrà fatto. Un ko da aggiungere a quello inflitto sempre da Jannik nel Round Robin del Master di Torino. Ecco che in questi giorni ci si sta ...

