Partito il Sardinia MICE Experience 2023 | il programma del 7 dicembre

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CAGLIARI – Prosegue con grande successo la seconda edizione del, Convegno dedicato a Sport, Turismo Sostenibile, Cultura e Ambiente in Sardegna, indal 6 all’8, organizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Turismo e dal Centro Servizi Sportivi (CSS), presieduto da Gianni Sau, con il patrocinio del Comune di Cagliari. Nel suggestivo scenario del Lazzaretto di Cagliari nel quartiere Sant’Elia, dopo la prima intensa giornata di interventi, tutto è pronto per l’allestimento del “Villaggio diffuso” per vivere il secondo appuntamento indomani, giovedì 7. A partire dalle 9.15 si entrerà nel vivo con ben tre seminari: “Il turismo degli eventi sportivi e ...