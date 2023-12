Parma | Pederzoli | «Alziamo l’asticella Pecchia fondamentale»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Mauro, ds delCalcio, ha parlato a Mediaset prima della gara contro la Fiorentina in Coppa Italia Mauro, ds delCalcio, ha parlato a Mediaset prima della gara contro la Fiorentina in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «E’ una sfida contro una squadra importante. Giochiamo in uno stadio bello, contro una squadra guidata da un grande allenatore: è uno stimolo, ma è anche la possibilità di andare oltre i nostri limiti, di alzare ulteriormente. Il lavoro svolto sin qui è frutto di un percorso di 3 anni. La squadra è giovane, piena di calciatori forti che hanno avuto bisogno di maturare, in cui è statoil lavoro di mister».