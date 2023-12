Papa “Sto molto meglio ma fatico se parlo troppo”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Stomase”. Lo ha detto ilaprendo l'udienza generale nell'Aula Paolo VI e cedendo la lettura della catechesi ad un collaboratore, mons. Filippo Ciampanelli della Segreteria di Stato. Il, alla fine dell'udienza generale, ha lanciato un nuovo appello per la pace: “Non dimentichiamo di pregare per quanti soffrono il dramma della guerra, in particolare le popolazioni dell'Ucraina, di Israele e di Palestina. La guerra sempre è una sconfitta, nessuno guadagna, tutti perdono, soltanto guadagnano i fabbricatori delle armi”.-foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).

Altre News in Rete:

Gino Cecchettin: Perdonare Filippo Sarà difficile

La nostra battaglia contro la violenza di genere andrà avanti, faremo sicuramente qualcosa, non so dire cosa, adessoancora vivendo il mio dolore, non riesco ancora a dormire', ha concluso. La ...

Vaticano, Papa: "Sto molto meglio, ma mi affatico se parlo troppo" TGCOM

Vaticano, Papa: "Sto meglio ma mi affatico se parlo troppo" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Caso Cecchettin, il papà: “Perdonare Turetta sarà difficile, nemmeno Gesù ha perdonato i suoi carnefici”

Ieri il funerale di Giulia Cecchettin, con migliaia di persone accorse per darle l'ultimo saluto. "Non si può mettere da parte la rabbia quando la rabbia non ...

Siracusa: distrugge la lapide di papa Wojtyla a colpi di martello, denunciato un 53enne

Armato di scalpello e martello ha danneggiato la lapide commemorativa della visita di papa Giovanni Paolo II - Wojtyla - a Siracusa.