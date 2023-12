Papa Francesco | “Se parlo mi affatico” | la verità sulle condizioni di salute

Altre News in Rete:

Pace, Nobel consegnano al Papa 'Dichiarazione sulla fraternità umana'

Ilha incontrato tre Premi Nobel che hanno consegnato al Santo Padre una dichiarazione per la pace. Al termine dell'Udienza Generale di Mercoledì 6 Dicembre,ha salutato il Premio Nobel per la Pace 2021 Maria Ressa (Filippine), il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi (Italia), e il Premio Nobel per la Pace 2011 Tawakkul Karman (...

Javier Milei fa pelo e contropelo a Papa Francesco: “È un comunista” Nicola Porro

Papa Francesco rassicura: «Sto meglio ma fatico a parlare», all'udienza sembra provato e rinuncia di nuovo a leggere

Le mani visibilmente gonfie, la voce ancora bassa e a tratti roca, lo sguardo cerchiato e il respiro, amplificato dal microfono, ancora pesante. Papa Francesco all'udienza generale ha ...

Roma, da Salvini a Conte: i politici in piazza contro l’antisemitismo. Di Segni: “Il Papa non metta tutti sullo stesso piano”

Circa 2000 persone sono scese in piazza, a Roma, per dire “no” all’antisemitismo e al terrorismo. “Non avremmo voluto essere noi i promotori, avremmo voluto essere ospiti di una manifestazione organiz ...