Panorama | le due guerre e la nostra autonomia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)non ha appoggiato incondizionatamente la guerra in Ucraina, ma si è spesso interrogato sulle cause e sulle conseguenze e non abbiamo concluso che tutte le colpe sono di Mosca. E sulla questione Israele e Palestina penso che ad Hamas non importi niente dei palestinesi, ma solo di istituire un Repubblica islamica sul modello iraniano. Massimo Diana, da tempo abbonato a, mi ha scritto una lunga lettera in cui, pur riconoscendo che il nostro settimanale fa da «argine alle inondazioni della vulgata sinistro-liberal-progressista», mi rimprovera quella che chiama una certa «partigianeria anomala», non in linea con gli indirizzi «anticonformistici» del giornale. Il riferimento è alla guerra in Ucraina e a quella scoppiata di recente tra Palestina e Israele. Secondo lui, dimentichiamo spesso come l’invasione russa che ha scatenato un conflitto ...