Palazzo Vecchio | alleanze nuove? Cosa si cela dietro la partita di Firenze

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il 2024 non sarà soltanto l’anno delle europee e delle regionali, no. Come se la trama delle candidature non fosse già ingarbugliata così com’è, a peggiorare la situazione ci si mette anche. Già perché, come volevasi dimostrare, alla fine il “sozzo bubbone” delle primarie è esploso anche sulla Rive Gauche dell’Arno. Lunedì sera l’assemblea cittadina del Partito democratico riunita nella Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia ha deciso con maggioranza dell’81% che a scegliere l’aspirante sindaco Dem non sarà il “popolo dei gazebo”: a essere candidata sarà infatti l’assessora comunale al Welfare Sara Funaro, vicina al primo cittadino Dario Nardella. Quarantasette anni, psicologa di religione ebraica, nipote d’arte (suo nonno, Piero Bargellini, fu “il sindaco dell’alluvione” del ’66), Funaro dovrebbe poter contare sul supporto di Azione, +Europa, Volt, Psi, ...